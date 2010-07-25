В Севастополе отмечают День ВМФ России

В Севастополе сегодня отмечают День Военно-Морского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, в акватории Севастопольской бухты уже несколько дней стоят выстроенные в парадную линию корабли Черноморского флота РФ, а также флагманский корабль Военно-Морских сил Украины „Гетьман Сагайдачний” (УНИАН: 4 июля в параде кораблей ВМС Украины на День флота Украины принимал участие большой противолодочный корабль ЧФ РФ „Сметливый”).

На кораблях уже состоялось торжественное поднятие Андреевского флага и флагов расцвечивания. Также с 09.15 до 09.55 в Севастопольской бухте проходил парад кораблей ЧФ РФ.

Командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ осуществил обход и поздравил экипажи кораблей, в том числе и экипаж „Гетьмана Сагайдачного”.

Вместе с В.КОРОЛЕВЫМ обход кораблей на катере осуществили главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ и командующий ВМС Украины вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ.

В 10 часов в бухте начался военно-спортивный праздник, который включает в себя прохождение некоторых кораблей, высадку бронетранспортеров из десантного корабля, театрализованное представление „33 богатыря” и тому подобное. Военно-спортивный праздник открыли корабли на подводных крыльях „Бора” и „Самумб”, один из которых пронес государственный флаг Украины, прикрепленный на носовой части корабля. Военно-спортивный праздник продлится до 11.20.

На обзорной трибуне на празднике российских военных моряков присутствуют как гости-представители руководства города Севастополя и АРК, в частности, руководитель крымского правительства Василий ДЖАРТЫ, спикер крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ, председатель горадминистрации Севастополя Валерий САРАТОВ, председатель горсовета Юрий ДОЙНИКОВ, представители командования ВМС Украины и другие.

Также на празднике присутствует спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ, депутаты Госдумы, в частности Константин ЗАТУЛИН, Сергей ГРОМОВ, Владимир КОМОЕДОВ, мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ, посол по особым поручениям МИД РФ Александр БАВЫКИН.

Как планируется, в 12.00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Почетное право открыть его будет предоставлено руководителю российской столицы Ю.ЛУЖКОВУ. В 19.00 на площади Нахимова состоится еще один праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Программа празднования предусматривает также салют и фейерверк.