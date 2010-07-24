Кабмин разделил власть на два сорта?

Государственное казначейство Украины сообщает распорядителям бюджетных средств и гражданам Украины, что в связи с необходимостью экономии и эффективного использования средств в 2010 году, не будет осуществляться финансирование распорядителей и получателей бюджетных средств (как из общего, так и из специального фондов бюджета) на приобретение новых служебных автомобилей, дорогой техники, мебели, осуществление ремонта кабинетов и тому подобное.

Согласно сообщению пресс-службы Госказначейства , такое решение принято на выполнение поручения премьер-министра Николая Азарова от 21 июля 2010 года.

В то же время, как сообщали украинские СМИ, с наступлением парламентских каникул начался ремонт в стенах Верховной Рады. Он обойдется в 35 миллионов гривен. Планируют частично обновить ковры в кулуарах и заменить паркет. На площади, перед зданием парламента, выровняли тротуарную плитку. Сессионный зал решили не трогать, за исключением мелких работ — «что-то подкрасить, подклеить, подремонтировать аппаратуру». О замене двух табло системы «Рада», на что было выделено 4 миллиона 250 тысяч гривен, речь пока не идет.

Госуправделами в этом году уже потратило 200 тысяч гривен на ремонт корпуса №1 администрации президента. Сумма, в которую обойдется текущий наружный ремонт АП, скрывается. Кроме того, в начале июня правительство выделило ДУС еще 5 миллионов гривен на замену лифтов, систем теплоснабжений, аварийных окон и обновление морально и физически устаревшей мебели и оснащения в своих зданиях.

Скромнее всех обойдется Кабмин: в его здании отциклюют паркет, на нескольких пролетах заменят ковровые дорожки и заново побелят стены.