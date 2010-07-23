Украинскому правозащитнику отказали во въезде в Россию

Координатору программ Харьковской правозащитной группы, бывшему узнику совести, который отсидел в советских лагерях и тюрьмах свыше 13 лет, Василию ОВСИЕНКО отказали во въезде в Россию.

Как сообщили УНИАН в Харьковской правозащитной группе (ХПГ), “в полночь с 22 на 23 июля в Брянске с поезда № 42, который шел в Москву, российские пограничники сняли и возвратили в Украину Василия ОВСИЕНКО”. Его фамилия оказалась в списке лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.

По данным ХПГ, В.ОВСИЕНКО ЕХАЛ в село Кучино Пермской области, где собирался посетить Музей истории политических репрессий и тоталитаризма, который с 1995 года действует в помещении колонии особого и строгого режима ВС-389/36.

"Там он находился в 1981-87 гг., там погиб Василий Стус, там отбывали наказание Олекса Тихий, Юрий Литвин, Валерий Марченко, Левко Лукьяненко, Михаил Горынь, Иван Кандыба, Иван Сокульский, Иван Гель и другие украинские правозащитники", - сообщает ХПГ.

В музее, который теперь называют “Пермь-36”, В.ОВСИЕНКО бывал несколько раз (в последний раз в 2005 году), он является членом совета музея.

Как отметили в ХПГ, в этот раз директор музея Виктор ШМЫРОВ пригласил В.ОВСИЕНКО принять участие в Международном гражданском форуме «Пилорама-2010» (сцена для выступлений размещена прямо в зоне на пилораме).

Сообщается, что В.ОВСИЕНКО собирался принять участие в дискуссиях “Распад СССР. Плюсы и минусы”, “Трагедия российского села”, “Неоконченная история”, “Какая нам нужна правозащита”, “Мир несвободы и культура”. Он вез для музея книги бывших узников Кучино, рушник, чтобы повязать его на кресте, который стоит на могилах узников.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Департамент информации и прессы Министерства иностранных дел Российской Федерации заявил, что Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял решение об отказе на основе взаимности от практики ограничений на въезд граждан Украины и дал необходимые поручения.

«Исходим из того, что отказ от практики так называемых «черных списков», за что последовательно выступала российская сторона, отвечает новому характеру отношений между Москвой и Киевом», - подчеркивалось в сообщении.