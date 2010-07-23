В БЮТ предупредили, что не сдадутся, и грозят внеочередной сессией ВР

Парламентская оппозиция будет настаивать на созыве внеочередной сессии Верховной Рады в случае признания Конституционным Судом неконституционности политической реформы, принятой в 2004 году.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ(фракция БЮТ).

"Оппозиция совещалась, и если в ближайшее время Конституционный Суд примет такое решение, то мы будем инициировать внеочередную сессию Верховной Рады. Оппозиция сдаваться не собирается. Мы уверены, что все изменения в Конституцию должны вноситься путём голосования в парламенте, а не другими путями", – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

По его мнению, такое решение Конституционного Суда приведёт к правовому хаосу. "Если Основной Закон в редакции 2004 года утратит силу, то в законную силу вступит Конституция 1996 года. А в связи с тем, что за последние шесть лет было принято большое количество законов на основе конституционной реформы, их нужно будет снова привести в соответствие с Конституцией прежней редакции", – пояснил депутат.

Д.ВЕТВИЦКИЙ заявил о недопустимости концентрации власти президентским институтом. "Такой прецедент в 2004 году был преодолен как раз благодаря принятию конституционной реформы", – подчеркнул он.

Депутат считает, что в связи с избранием Анатолия ГОЛОВИНА, имеющего донецкое происхождение, новым председателем Конституционного Суда, существует высокая вероятность признания политической реформы-2004 неконституционной.

«У «регионалов» было несколько вариантов усиления полномочий ЯНУКОВИЧА. В частности, собрать 300 голосов в зале парламента и внести изменения в Конституцию, но это оказалось сложным. Тогда пошли путём подготовки референдума, но с его проведением возникли затруднения: оппозиция и общественные организации выступили против внесения изменений в Конституцию на референдуме. И теперь они избрали третий путь – самый простой. Когда стало понятно, что КСУ поддержит представление, «регионалы» его и направили. Теперь мы можем предположить, что власть Президента будет безграничной», – отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Конституционный Суд обратились 252 народных депутата относительно конституционности Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года № 2222–IV.

Депутаты просят КС отменить закон в целом на том основании, что что текст документа, одобренный Конституционным Судом после рассмотрения парламентом в первом чтении, претерпел ряд изменений перед окончательным его принятием.

В декабре 2004 года Верховная Рада внесла изменения в Основной Закон, обеспечив переход в Украине на парламентско-президентскую форму правления. Полномочия главы государства были несколько ограничены. В соответствии с изменениями, Кабинет Министров Украины стал высшим органом в системе органов исполнительной власти. Правительство назначается Верховной Радой Украины, ответственно перед Президентом Украины и Верховной Радой, подконтрольно и подотчётно Верховной Раде в пределах, предусмотренных Конституцией.