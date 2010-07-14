Политреформу-2004 хотят отменить руками КС?

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление о конституционности Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222 – IV.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда.

Соответствующее представление поступило 13 июля от 252 народных депутатов.

В соответствии с Регламентом Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2004 года Верховная Рада Украины внесла изменения в Основной Закон, превратив Украину в парламентско-президентское государство. Полномочия главы государства по сравнению с его предшественником несколько были ограничены. В соответствии с изменениями, Кабинет Министров Украины является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Правительство ответственно перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольно и подотчетно Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных этой Конституцией.

Правительство назначается Верховной Радой Украины. В частности, премьер-министр назначается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. Кандидатуру для назначения на должность премьер-министра Украины Президент вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, которая составляет большинство в парламенте.

Депутаты оставили за Президентом право назначать глав областных государственных администраций. Также Президент будет иметь право останавливать действие актов правительства по мотивам несоответствия Конституции с одновременным обращением в Конституционный Суд. Также изменения предусматривают, что акты Президента Украины, изданные в пределах полномочий этой Конституции, скрепляются подписями премьер-министра Украины и министра, ответственного за акт и его выполнение.