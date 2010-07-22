Коммунисты в Крыму митингуют под лозунгом «Регионы обещали - обманули!»

Крымские коммунисты призывают жителей автономной республики к массовым акциям протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги и требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьера Николая АЗАРОВА отменить постановление национального регулятора о подорожании газа для населения с 1 августа на 50%.

«Участники собрания требуют от Президента В.ЯНУКОВИЧА и его правительства отменить антинародное решение о повышении цены на природный газ и призывают крымчан выйти повсеместно на митинги, демонстрации, а если необходимо и на забастовки против повышения цен и тарифов на газ и коммунальные услуги», - говорится в заявлении, которое принято сегодня на встрече с депутатами-коммунистами советов всех уровней на главной площади Симферополя.

Организованная горкомом КПУ встреча переросла в митинг против повышения цен на газ, сообщили УНИАН в пресс-службе лидера коммунистов Крыма Леонида ГРАЧА.

Главными лозунгами акции были «Нет повышению цен на газ!», «Нет повышению цен на услуги ЖКХ!», «Регионы обещали - обманули!».

Участники митинга осудили решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и заявили, что правительство Н.АЗАРОВА «услужливо выполняет» требования Международного валютного фонда.

«Власть предержащие цинично объявили народу, что увеличение цены на газ приведет «всего лишь» к удорожанию для населения теплоснабжения и обеспечения горячей водой на 20-25%, замалчивая при этом, что далее взлетят вверх цены и тарифы на продукты питания, товары и услуги первой необходимости», - также отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, отпускные цены на природный газ для населения с 1 августа вырастут на 50%.

Постепенное повышение внутренних цен на газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.