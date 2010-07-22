Азаров вызывал губернаторов на ковер

Сегодня в Кабмине под председательством премьер-министра Николая Азарова состоится расширенное совещание при участии руководителей областных государственных администраций. По словам главы правительства, во время совещания внимание будет сосредоточено на эффективности работы глав региональных администраций по сокращению задолженности по заработной плате, а также будет дана оценка состоянию подготовки к осенне-зимнему сезону, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций секретариата КМУ.

Также участники совещания, будут анализировать состояние подготовки жилищного фонда и социальной инфраструктуры, состояние расчетов за предоставленные услуги ЖКХ, подготовку общественного транспорта, готовность медицинских заведений к сезонным заболеваниям.