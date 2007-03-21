В ВР зарегистрирован проект постановления о назначении Яценюка главой МИД
09:49, 21 марта 2007Политика
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Субъект законодательной инициативы – Президент
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о назначении Арсения ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, проект постановления зарегистрирован 20 марта. Субъект законодательной инициативы – Президент Украины.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 20 марта внес в Верховную Раду кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел. Ранее в тот же день парламент не поддержал кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.
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