В ВР зарегистрирован проект постановления о назначении Яценюка главой МИД

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о назначении Арсения ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, проект постановления зарегистрирован 20 марта. Субъект законодательной инициативы – Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 20 марта внес в Верховную Раду кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел. Ранее в тот же день парламент не поддержал кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.