Эксперты назвали наиболее серьезные угрозы суверенитету Украины

Большинство экспертов считает, что сегодня существуют серьезные угрозы государственному суверенитету Украины.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и посвященного 20-летию принятия Верховной Радой УССР Декларации о государственном суверенитете.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты опроса были представлены на пресс-конференции директором фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ириной БЕКЕШКИНОЙ.

Большинство экспертов считает, что Украина действительно является суверенным государством, но ее суверенитет еще не достаточный.

Также эксперты считают, что самые серьезные угрозы государственному суверенитету заключаются в отказе правящей элиты Украины от проведения самостоятельной политики и ее подчинении интересам государства; энергетической зависимости; потере национальной идентичности, культурном и идейном подчинении Украины культуре других государств; экономическом упадке, потере конкурентоспособности национальной экономики.

Определенными угрозами для государственного суверенитета, по мнению экспертов, являются сепаратистские движения, направленные на отделение определенных территорий из состава Украины, превращение Украины в буферную зону, углубление раскола запада и востока Украины, финансовая зависимость, накопление неподъемных государственных долгов, втягивание Украины в конфронтацию международных субъектов, потеря дееспособности армии и других силовых структур, потеря покупательной способности национальной валюты, критическая зависимость стратегических предприятий, отраслей экономики от иностранного капитала, втягивание Украины в конфронтацию международных субъектов, распространение на территории Украины международного терроризма.

По мнению большинства экспертов, не существует таких угроз для суверенитета, как распространение международных конфликтов на территории Украины и аннексия части территории Украины другим государством.

Мнения экспертов разделились по вопросу наличия или отсутствия для суверенитета Украины таких угроз, как потеря поддержки независимого статуса государства среди большинства населения и заострение социальных конфликтов до вооруженного противостояния.

Некоторые эксперты определили еще угрозы, которые, по их мнению, опасны для суверенитета Украины. Это, в частности, деятельность нынешней власти, которая не способна определить и защитить национальные интересы, обосновать украинский государственнический проект, приемлемый для большинства населения Украины; кризис национально-демократического движения в Украине; тотальная русификация общественной жизни, полная потеря информационного пространства, упадок украинской культуры и духовности.

Кроме того, эксперты считают опасными для суверенитета тотальную коррупцию на всех ступенях власти, кадровую деградацию и правовой нигилизм.

Также, по мнению экспертов, среди угроз - отказ от курса на построение демократического общества в Украине в соответствии с европейскими цивилизованными нормами, наступление на свободу слова, подавление деятельности оппозиции, катастрофическая демографическая ситуация и миграционные изменения, пассивность общественных организаций, разрушение правовых институтов и законных процедур, обесценивание государственнических ценностей в обществе, измена поддержки независимости Украины со стороны западных демократий, потеря собственного товаропроизводства в результате процессов глобализации.

Опрос проводился 8-14 июля. Всего опрошен 31 эксперт.