Тимошенко считает, что повышение цен на газ будет убийством

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что будет бороться, в частности, оспаривая в судах «безосновательное и аморальное» решение власти о поднятии цен на природный газ для бытовых нужд населением Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы пойдем в суды и будем бороться за то, чтобы людям не повышали цену на газ. Поскольку это будет не просто издевательство – это по сути будет убийство финансовое, экономическое тех семей, которые сегодня живут с этих несчастных копеек – пенсий и заработных плат», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как она также отметила, даже в разгар кризиса категорически аморально людям, которые в Украине имеют незначительную зарплату и пенсии, стремительно повышать тарифы, а также плату за природный газ. «Именно поэтому я сегодня не просто возмущена: если ЯНУКОВИЧ рассказывает, что у них начинает налаживаться экономика, то какое он имеет моральное право сейчас, при тех пенсиях и зарплатах, поднимать на 50% цену на бытовой природный газ для нужд людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она также подчеркнула, что «для этого нет никаких оснований и никакой необходимости».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила о решении Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики поднять цену на природный газ на 5% для промышленных предприятий.