Верховная Рада приняла закон о местных выборах

Верховная Рада Украины приняла Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внесенный председателем фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовало 256 из 276, зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Законом предусмотрено проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. При этом закон учитывает особый конституционный статус областных и районных советов, которые представляют общие интересы территориальных громад сел, поселков и городов (часть четвертая статьи 140 Конституции Украины).

По закону, выборы депутатов Верховного Совета Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе, по которой половина от количества депутатов (общего состава) соответствующего совета избирается по избирательным спискам кандидатов в депутаты от местных организаций политических партий в многомандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, а половина от числа депутатов (общего состава) соответствующего совета избирается по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на которые делится территория, соответственно села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в сельскую общину), поселка.

Выборы сельских, поселковых и городских председателей проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в территориальную общину), поселка, города.

Очередные местные выборы назначаются не позднее, чем за 60 дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня очередных местных выборов.

Согласно порядка, предложенного законом, право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового председателя реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность городского председателя реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Предусмотрено, что лицо может быть выдвинуто кандидатом в депутаты, кандидатом на должность городского председателя путем выдвижения местной организацией (местными организациями) только одной партии. Местная организация партии может выдвигать лишь одного кандидата на должность городского председателя. К тому же кандидата могут выдвигать только городские организации партий. Самовыдвигаться могут кандидаты на должности сельских и поселковых советов.

Кроме того, законом предусмотрено, что местные партии может выдвигать кандидатов на местных выборах при условии, что данная организация зарегистрирована не поздне, чем за 365 дней до дня выборов.

В законе определено, что очередные выборы 31 октября 2010 проводятся во всех без исключения сельских, поселковых и городских председателей, сельских, поселковых, городских, районных в городе и областных советов, кроме выборов Киевского городского головы, Киевского городского совета и Тернопольского областного совета.