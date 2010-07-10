Медведев пожелал Януковичу, чтобы у него дома все было хорошо

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил своего украинского коллегу Виктора ЯНУКОВИЧА с 60-летием и выразил надежду, что под его руководством Украина станет процветающей страной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия неформальной встречи глав государств СНГ в Ливадийском дворце в Ялте

«Я хотел бы от имени Российской Федерации, надеюсь, что ко мне присоединятся коллеги, пожелать здоровья, пожелать успехов в очень нелегкой работе Президента. Я надеюсь, что под вашим руководством Украина будет развиваться как стабильное, процветающее, сильное государство, имеющее надежных партнеров таких, как все присутствующие за этим столом», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Российский лидер также пожелал В.ЯНУКОВИЧУ успехов ему и его семье. «Хочу, чтобы все было хорошо у вас дома», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Во встрече принимают участие лидеры шести из одиннадцати стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России и Украины.