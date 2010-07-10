В Ялте началась неформальная встреча глав стран-участниц СНГ

Янукович встречал на крыльце

В Ливадийском дворце в Ялте началась неформальная встреча глав государств - участников СНГ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Виктор ЯНУКОВИЧ встретил на крыльце Президентов Азербайджана - Ильхама АЛИЕВА, Армении - Сержа САРГСЯНА, Беларуси - Александра ЛУКАШЕНКО, Казахстана - Нурсултана НАЗАРБАЕВА, России - Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Как сообщал УНИАН, накануне глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН заявил журналистам, что участники встречи обсудят актуальные вопросы инвестиционного, рекреационного и транспортного развития Крыма. Завтра, 11 июля, для участников мероприятия будут проведены демонстрационные полеты новых отечественных самолетов.

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