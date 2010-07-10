Президент Армении прибыл в Крым для участия в саммите СНГ
13:00, 10 июля 2010Политика
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Открывается сегодня в Ливадийском дворце
УНИАН. Президент Армении Серж САРГСЯН прибыл в Крым для участия в неформальном саммите руководителей стран СНГ, который проводится по инициативе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как сообщил УНИАН источник в аэропорту Симферополя, С.САРГСЯНА встречали представители парламента и правительства Крыма, Представительство Президента Украины в АРК.
Как сообщал УНИАН, саммит лидеров стран СНГ открывается сегодня в Ливадийском дворце в Ялте.
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