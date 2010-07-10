Президент Армении прибыл в Крым для участия в саммите СНГ

УНИАН. Президент Армении Серж САРГСЯН прибыл в Крым для участия в неформальном саммите руководителей стран СНГ, который проводится по инициативе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщил УНИАН источник в аэропорту Симферополя, С.САРГСЯНА встречали представители парламента и правительства Крыма, Представительство Президента Украины в АРК.

Как сообщал УНИАН, саммит лидеров стран СНГ открывается сегодня в Ливадийском дворце в Ялте.