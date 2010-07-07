Нардепы могут остаться без выходных

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что Верховная Рада может работать в выходные дни или на следующей неделе, если в пятницу, 9 июля, депутаты не успеют рассмотреть изменения к закону о местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что народные депутаты Украины до завтрашнего дня имеют право предлагать поправки к данному законопроекту. По его словам, существует договоренность, что профильный комитет будет работать завтра “допоздна, чтобы эти поправки учесть”.

“Если удастся, то в пятницу мы можем рассмотреть данный законопроект”, - отметил А.ЕФРЕМОВ.

“Если не удастся, мы вынуждены будем продлить работу парламента либо на выходные дни, либо перенести на следующую неделю”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внесенный председателем фракции Партии регионов А.ЕФРЕМОВЫМ.