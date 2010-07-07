Нардепы не захотели трогать Хорошковского

Верховная Рада Украины отказалась вносить в повестку дня вопрос об обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно внесения им представление об увольнении Валерия ХОРОШКОВСКОГО с должности председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение данного вопроса в повестку дня проголосовали лишь 153 народных депутата из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил инициатор рассмотрения данного вопроса, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ, оппозиция считает, что Президент должен внести представление об увольнении В.ХОРОШКОВСКОГО из-за его вмешательства в деятельность средств массовой информации и влияния на суд при рассмотрении дела в отношении экс-председателя Гостаможни Анатолия МАКАРЕНКО.