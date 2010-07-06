БЮТ в среду потребует снять еще одного министра
Януковичу напишут про Хорошковского
Фракция БЮТ обратится к Президенту Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с просьбой внести на рассмотрение Верховной Рады представления об освобождении от должности Валерия ХОРОШКОВСКОГО - председателя Службы безопасности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания оппозиционного правительства.
|Сергей СОБОЛЕВ
Кроме того, добавил С.СОБОЛЕВ, оппозиция будет настаивать на рассмотрении законопроекта, запрещающего использование средств Международного валютного фонда в расчетах по решению Стокгольмского арбитражного суда относительно газа.
Он также отметил, что оппозиция будет требовать и рассмотрения законопроекта по выполнению решений Украиной международных судебных инстанций.
«Оппозиция сделает все, чтобы больше не допустить осуществления теневых сделок в сфере газа», - сказал он.