БЮТ в среду потребует снять еще одного министра

Фракция БЮТ обратится к Президенту Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с просьбой внести на рассмотрение Верховной Рады представления об освобождении от должности Валерия ХОРОШКОВСКОГО - председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания оппозиционного правительства.

В то же время премьер-министр оппозиционного правительства, заместитель лидера фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ отметил, что оппозиция также будет требовать завтра рассмотреть вопрос об отставке министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО.

Кроме того, добавил С.СОБОЛЕВ, оппозиция будет настаивать на рассмотрении законопроекта, запрещающего использование средств Международного валютного фонда в расчетах по решению Стокгольмского арбитражного суда относительно газа.

Он также отметил, что оппозиция будет требовать и рассмотрения законопроекта по выполнению решений Украиной международных судебных инстанций.

«Оппозиция сделает все, чтобы больше не допустить осуществления теневых сделок в сфере газа», - сказал он.