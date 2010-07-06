Семиноженко: моя отставка говорит о проблемах в коалиции

Экс-вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО считает, что его отставка свидетельствует о наличии определенных проблем в коалиции.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Коммерсант Украина».

В. СЕМИНОЖЕНКО сознался, что для него отставка с поста вице-премьера была неожиданной. «Да, это решение стало шоком даже для тех, кто голосовал! Ольга БОДНАР, которая, к слову, предложила направить меня в отставку и не голосовала за свое постановление, сама больше всех удивилась, когда ее предложение было поддержано парламентом», - отметил он.

По словам экс-министра, многие из тех, кто голосовал за его отставку, теперь при встрече с ним прячут глаза.

«Говорить, кому это нужно, не буду, это выяснится в ближайшее время. Но скажу, что это решение не выгодно ни президенту, ни премьеру, ни, как это ни парадоксально, самой Партии регионов», - заявил экс-вице-премьер.

В.СЕМИНОЖЕНКО не думает, что за его отставкой стоит какая-либо его инициатива, в том числе по борьбе с наркотиками и табачными лобби. «Я разделяю команду Партии регионов и команду президента. Президент – лидер страны, но не лидер партии. Реализация инициатив президента могла вызвать у кого-то в партии определенный дискомфорт. Мое увольнение было обставлено так, чтобы меня не было в Киеве и чтобы я, не дай Бог, не пришел в Раду. Вся страна до этого знала, что я готовлю открытие ко Дню независимости музея-заповедника Тараса Шевченко и что буду в Каневе целый день. Моя отставка говорит о наличии определенных проблем в коалиции. Все станет понятно от того, как будут развиваться события дальше. Самое главное – делать выводы из этого», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Политик назвал «полным бредом» комментарии народного депутата Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО относительно причин его отставки. «Он нес полный бред, по-другому сказанное им назвать тяжело. По мнению КОЛЕСНИЧЕНКО, нам не нужно создавать госкомитеты по борьбе с наркотиками и инновационный, не нужно выстраивать систему координации в стране, а стоит превратиться в банановую республику, где никто ни за что не отвечает... Это все чепуха. Мне жаль этого человека, который вынужден под чью-то дудку говорить подобные вещи», - отметил экс-вице-премьер.

Он также высказал сомнение, что на его должность вообще кто-то будет назначен. «Это очень сложная работа. Настолько сложная работа, что даже в третий свой приход вице-премьером я не могу сказать, что делаю это блестяще по всем направлениям. Я – "технарь", и у меня универсальный склад мышления, что позволяло заниматься законодательным регулированием в сфере науки, образования, медицины. Анна ГЕРМАН и Дмитрий ТАБАЧНИК (которых некоторые эксперты называют претендентами на эту должность – УНИАН) – гуманитарии, у которых хорошо получались бы действия исключительно в сфере гуманитарного направления, скажем, информационной политики. Ни ТАБАЧНИК, ни ГЕРМАН не смогут поднять тот пласт, который здесь есть. Не думаю, чтобы ГЕРМАН вообще пыталась это делать – у нее четкая и ответственная работа с президентом», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада Украины освободила В.СЕМИНОЖЕНКО от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.

За принятие соответствующего решения проголосовали 378 народных депутатов из 431 зарегистрированного в сессионном зале. Освобождение от должности В.СЕМИНОЖЕНКО поддержали как фракции коалиции, так и оппозиции. За освобождение В.СЕМИНОЖЕНКО проголосовали 153 из 172 народных депутатов из фракции Партии регионов, 120 из 155 членов фракции БЮТ, 57 из 72 членов фракции НУ-НС, 18 из 20 членов фракции Блока Литвина, в полном составе фракция КПУ и трое из четырех внефракционных депутатов. Проект соответствующего постановления был внесен на рассмотрение ВР народным депутатом от БЮТ Ольгой БОДНАР.

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключил, что должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам может быть упразднена. По его словам, принятое парламентом решения об отставке В.СЕМИНОЖЕНКО отвечает требованиям президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по сокращению государственного аппарата.

В то же время, народный депутат от Партии регионов В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил журналистам, что фракция Партии регионов голосовала за освобождение В.СЕМИНОЖЕНКО, поскольку он оказался неэффективным менеджером.

«Это была политика очистки от неэффективного менеджера. Вы можете представить, как нужно было насолить всем, чтобы объединился весь парламент», - сказал депутат.

Кроме того, отметил он, к В.СЕМИНОЖЕНКО было достаточное количество претензий, в частности, это касается неэффективного решения вопроса относительно Института национальной памяти, нарушения ст. 22 закона о Кабинете министров, причастности к созданию двух неэффективных комитетов.