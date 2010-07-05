“Фронт перемен” инициирует создание независимого Консорциума свободы слова

Сегодня по инициативе партии «Фронт перемен» состоялось первое рабочее заседание по созданию независимого общественного Консорциума свободы слова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», в мероприятии приняли участие представители ведущих украинских СМИ, авторитетных общественных организаций в сфере медиа, эксперты и народные депутаты от оппозиции и власти.

Заседание открыл лидер «Фронта перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК, отметивший, что сегодня в Украине механизма измерения уровня свободы слова, какой бы устраивал и власть, и оппозицию, не существует.

«Невзирая на это, мы попробовали заказать независимый мониторинг телепространства и предлагаем создать независимый консорциум, который бы следил за соблюдением свободы слова в Украине», - отметил он, добавив, что «Фронт перемен» делает это не с политической целью и полностью открыт к дискуссии по созданию такой модели консорциума, который бы признавали все политические силы.

Координатор направления «Открытая власть» Правительства перемен Богдан КОЗАЧЕНКО предложил принципы создания такого консорциума. Во-первых, по его словам, это открытость процесса создания. Во-вторых, максимально широкое участие в нем всех заинтересованных сторон и открытость его работы. В-третьих, подрядчик, который будет проводить оценку медиапространства, должен быть действительно независимым. В-четвертых, отметил Б.КОЗАЧЕНКО, данные мониторинга должны получать все участники консорциума и их должны признавать власть и оппозиция.

В качестве возможных участников консорциума организаторы предлагают представителей власти (в частности, Администрации Президента, Кабмина, профильного комитета Верховной Рады, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания), представителей оппозиции, собственников и соучредителей СМИ, ведущих журналистов, отраслевых и профессиональных ассоциаций, представляющих журналистов и СМИ, представителей независимых международных организаций.

Дискуссию среди участников вызывало то, почему инициатива создания консорциума исходит от политической партии, причем только одной – «Фронта перемен».

В ответ А.ЯЦЕНЮК сказал, что пусть этот процесс возьмут на себя общественные организации, но по-настоящему независимые, чтобы финансирование этой деятельности осуществлялось за украинские, а не заграничные средства.

По его словам, чтобы этот консорциум признавали и левые, и правые, и центристы, нужно, чтобы они выделяли на его исследования деньги. Этим, убежден А.ЯЦЕНЮК, они подпишутся под тем, что консорциум предоставляет объективный анализ.

Он не исключил, что консорциум должен быть или пулом общественных организаций, или одной общественной организацией, которую признавали бы все политические силы.