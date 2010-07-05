У Ющенко переживают, что деньги МВФ пойдут спонсорам Януковича
Заявление Нашей Украины
«Наша Украина» требует создания постоянной независимой от власти экспертной комиссии для контроля за использованием кредита Международного валютного фонда.
Об этом говорится в заявлении партии, переданном агентству УНИАН.
«Масштабное наращивание государственного долга в условиях, когда на первый план в мире выходит именно проблема суверенных долгов, нельзя назвать успехом нынешней власти. Ведь заимствования сегодня влекут за собой последствия уже в ближайшем будущем», - подчеркивают в партии.
В заявлении отмечается, что предыдущее правительство уже продемонстрировало, что схема «деньги в обмен на реформы» не выполняется, и деятельность новой власти «реформаторов» успела засвидетельствовать, что она не собирается действовать по-другому.
«Правительство Юлии ТИМОШЕНКО уже использовало свыше 10 млрд. долларов кредитных средств МВФ для латания бюджетных дыр и проведения президентской избирательной кампании. При этом не были осуществлены никакие реформы, обусловленные их предоставлением. В итоге – «легкие» деньги 2008-2009 годов уже сегодня зависли «дамокловым мечом» над Украиной: с 2012 года их нужно «тяжело» возвращать», - подчеркивают в «Нашей Украине».
В партии отмечают, что сегодня правительство Николая АЗАРОВА, декларируя перед представителями МВФ согласие на проведение реформ, в действительности взяло курс на возвращение к административному управлению экономикой, что, возможно, и способно дать краткосрочный эффект снижения бюджетного дефицита за счет наступления на бизнес, однако уже в среднесрочной перспективе подорвет потенциал роста и инвестиционную привлекательность отечественной экономики.
«Поэтому «Наша Украина» требует создания постоянной независимой от власти экспертной комиссии для контроля за использованием 15-миллиардного кредита, который отдавать вынуждены будут совсем не те, кто сегодня будет тратить, а миллионы украинских граждан», - говорится в заявлении.
«Наша Украина» также призывает руководство МВФ принять все необходимые упреждающие меры, чтобы сделать невозможным нецелевое использование кредитных ресурсов, среди которых: погашение краткосрочных кредитов перед российскими коммерческими структурами, которые были использованы для покрытия дефицита государственного бюджета, а также расчеты за счет украинского государства перед спонсорами избирательной кампании Виктора ЯНУКОВИЧА.
«В противном случае встанет вопрос о том, из каких источников Украина будет возмещать «сожженные» предыдущим и действующим правительствами десятки миллиардов кредитных долларов – «легких» для них, однако «тяжелых» для экономики и граждан Украины», - подчеркивается в заявлении.
Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. дол. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. дол.
Всего в рамках реализации программы Украина получила три транша кредита МВФ на сумму около 11 млрд. дол. Предоставление четвертого транша ожидалось в ноябре в размере 3,8 млрд. дол. по итогам третьего пересмотра программы сотрудничества.
Миссия МВФ завершила работу в Украине в конце октября 2009 года, при этом каких-либо положительных заявлений о завершении пересмотра сделано не было.
3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине займа на сумму 14,9 млрд. дол.