У Ющенко переживают, что деньги МВФ пойдут спонсорам Януковича

«Наша Украина» требует создания постоянной независимой от власти экспертной комиссии для контроля за использованием кредита Международного валютного фонда.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном агентству УНИАН.

«Масштабное наращивание государственного долга в условиях, когда на первый план в мире выходит именно проблема суверенных долгов, нельзя назвать успехом нынешней власти. Ведь заимствования сегодня влекут за собой последствия уже в ближайшем будущем», - подчеркивают в партии.

В заявлении отмечается, что предыдущее правительство уже продемонстрировало, что схема «деньги в обмен на реформы» не выполняется, и деятельность новой власти «реформаторов» успела засвидетельствовать, что она не собирается действовать по-другому.

«Правительство Юлии ТИМОШЕНКО уже использовало свыше 10 млрд. долларов кредитных средств МВФ для латания бюджетных дыр и проведения президентской избирательной кампании. При этом не были осуществлены никакие реформы, обусловленные их предоставлением. В итоге – «легкие» деньги 2008-2009 годов уже сегодня зависли «дамокловым мечом» над Украиной: с 2012 года их нужно «тяжело» возвращать», - подчеркивают в «Нашей Украине».

В партии отмечают, что сегодня правительство Николая АЗАРОВА, декларируя перед представителями МВФ согласие на проведение реформ, в действительности взяло курс на возвращение к административному управлению экономикой, что, возможно, и способно дать краткосрочный эффект снижения бюджетного дефицита за счет наступления на бизнес, однако уже в среднесрочной перспективе подорвет потенциал роста и инвестиционную привлекательность отечественной экономики.

«Поэтому «Наша Украина» требует создания постоянной независимой от власти экспертной комиссии для контроля за использованием 15-миллиардного кредита, который отдавать вынуждены будут совсем не те, кто сегодня будет тратить, а миллионы украинских граждан», - говорится в заявлении.

«Наша Украина» также призывает руководство МВФ принять все необходимые упреждающие меры, чтобы сделать невозможным нецелевое использование кредитных ресурсов, среди которых: погашение краткосрочных кредитов перед российскими коммерческими структурами, которые были использованы для покрытия дефицита государственного бюджета, а также расчеты за счет украинского государства перед спонсорами избирательной кампании Виктора ЯНУКОВИЧА.

«В противном случае встанет вопрос о том, из каких источников Украина будет возмещать «сожженные» предыдущим и действующим правительствами десятки миллиардов кредитных долларов – «легких» для них, однако «тяжелых» для экономики и граждан Украины», - подчеркивается в заявлении.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. дол. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. дол.

Всего в рамках реализации программы Украина получила три транша кредита МВФ на сумму около 11 млрд. дол. Предоставление четвертого транша ожидалось в ноябре в размере 3,8 млрд. дол. по итогам третьего пересмотра программы сотрудничества.

Миссия МВФ завершила работу в Украине в конце октября 2009 года, при этом каких-либо положительных заявлений о завершении пересмотра сделано не было.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине займа на сумму 14,9 млрд. дол.