Милицейское ноу-хау Могилева: как быстрее выучить украинский язык

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ издал распоряжение, согласно которому все сотрудники аппарата ведомства должны говорить исключительно по-украински, сообщает "Лiга".

Как рассказал главный советник министра Константин СТОГНИЙ, глава МВД принял такое решение, чтобы поскорее выучить государственный язык.

"Вы же знаете, что МОГИЛЕВ говорит на русском языке. На днях Президент упрекнул его за это. Пришли к выводу, что все окружение министра будет говорить на украинском языке. МОГИЛЕВ мне говорит: я пока буду на русском отвечать, но вы со мной по-украински. Буду учиться", - рассказал советник.

При этом К.СТОГНИЙ похвалил своего начальника за готовность меняться и совершенствоваться: "Это правильно".

Необходимость изучать украинский язык у А.МОГИЛЕВА возникла после того, как во время одного из совещаний с силовиками Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал от него в течение двух месяцев выучить государственный язык. А.МОГИЛЕВ пообещал сделать это.

Ранее изучением украинского занялись премьер-министр Николай АЗАРОВ, а также послы России и США в Киеве - Михаил ЗУРАБОВ и Джон Теффт.