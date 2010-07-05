Всеукраинская акция «Прощание с местным самоуправлением»

Во вторник, 6 июля, в 08:30 состоится пикетирование Верховной Рады Украины общественными организациями Украины и политическим партиями, которые выступают против принятия нового закона «О местных выборах», предусматривающего выдвижение кандидатов в городские председатели и в мажоритарных округах лишь от политических партий.

В ходе пикетирования голубей символично выпустят из клетки. Голуби, которые символизируют свободное местное самоуправление, будут заточены в символическую «партийную клетку», а затем освобождены оттуда, декларируя требования пикета и то, что свобода все равно победит.

Первая акция пройдет у стен Верховной Рады, следующие состоятся в каждом областном центре Украины.

Организаторы акции: Ассоциация региональных лидеров Украины, Объединение региональных общественных организаций, ОО «Общественный форум Ивано-Франковска», ОО «Качество жизни», Одесса, ОО «Харьківське сузір’я», ОО «Відродження Херсона», ГК «Форум спасения Киева», ОО «Общественное мнение», Чернигов, Львовское объединение общественных организаций «Львівська громада», Ассоциация депутатов г. Львова, Общественная организация «Вартові закону», Волынское областное объединение общественных организаций «Волынська громада», ОО «Центр муниципальных реформ», Луцк, ОО «Буковинська Рада», Черновцы, ОО «Я люблю Житомир», ВОО «Свои», г. Киев. Уточняется участие ВП «Сильная Украина», ВП «Фронт змін», ВП «За Україну!».