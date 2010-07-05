Тимошенко уверяет, что живет на сбережения

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявила, что пользуется сбережениями, которые были сделаны во времена ее бизнес-деятельности.

Об этом она сказала в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

"В отличие от Януковича я большую половину своей жизни занималась очень крупным бизнесом, очень крупным бизнесом. Это бизнес, который имеет миллиардные обороты", - отметила Тимошенко.

На вопрос, остались у нее сбережения с тех времен, лидер БЮТ ответила: "Безусловно. Эти сбережения в то время не надо было мне декларировать, я не была чиновником".

"Все эти сбережения есть, и мы, как семья, пользуемся ими", - подчеркнула она.

Тимошенко также в очередной раз заявила, что дом, в котором она проживает, арендуется. "У моего мужа есть соглашение об аренде", - добавила лидер БЮТ.

Как известно, в своей декларации о доходах за 2008 год Тимошенко отметила, что не имеет средств на банковских счетах, а на счетах ее мужа есть 88 тысяч гривен.

Вместе с тем лидер БЮТ заявила, что президент Виктор Янукович "украл самую большую собственность правительства" - резиденцию "Межигорье".

"Кстати, Азаров и его сын украли другую резиденцию у правительства. Там где имели возможность отдыхать простые работники секретариата президента всех уровней, от уборщицы до работников среднего менеджмента правительства", - отметила она.

Украинская правда