Нардепы решили сегодня работать до упора

Сегодня парламент будет работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 229 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Сегодня в повестке дня работы парламента около ста вопросов.

Пленарное заседание началось в 11.02, поскольку фракция БЮТ блокировала трибуну парламента.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН подчеркнул, что на заседании Согласительного совета договорились о представлении кандидатур во Временную следственную комиссию по вопросам свободы слова и во ВСК относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

В.ЛИТВИН сообщил, что фракция Партии регионов уже подала четыре кандидатуры в комиссию по «РосУкрЭнерго».