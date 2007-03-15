ВР поддержала правительственный законопроект роста социальных выплат

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 год», внесенный Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 248 из 430 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Почти в полном составе за этот закон голосовали фракции Партии регионов, КПУ и СПУ, а также пять народных депутатов из фракции БЮТ, один - из «Нашей Украины» и шесть внефракционных.

В то же время Верховная Рада не поддержала законопроект с аналогичным названием, внесенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. За этот проект закона проголосовало 199 (при необходимых 226 – УНИАН) из 443 народных депутатов, зарегистрированных в зале. За него проголосовали фракции БЮТ и "Наша Украина" и два народных депутата из фракции Партии регионов.

Верховная Рада также не поддержала законопроект с аналогичным названием, внесенный народным депутатом Николаем СИВУЛЬСКИМ. За этот законопроект проголосовало только 195 из 443 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Принятым законом о внесении изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2007 год установлены доходы госбюджета Украины на 2007 год в сумме 152,5 млрд. грн., в частности, доходы общего фонда госбюджета - 120,679 млрд. грн. и дохода спецфонда - 31,8 млрд. грн. Утверждены расходы госбюджета на 2007 год в сумме 169,4 млрд. грн., в частности, расходы общего фонда - 137,578 млрд. грн., расходы спецфонда - 31,84 млрд. грн.

Предельный размер дефицита госбюджета на 2007 год установлен в сумме 18,7 млрд. грн., в частности, предельный размер дефицита общего фонда госбюджета – 17,397 млрд. грн.

Кроме того, предусматривается повышение минимальной зарплаты с 1 апреля до 420 грн. в месяц, с 1 июля - до 440 грн., с 1 октября - до 460 гр