Юлия Тимошенко потребует от Ющенко ветировать нынешние изменения в бюджет

Фракция БЮТ обратится к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой ветировать правительственный закон о внесении изменений в госбюджет на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе вечернего пленарного заседания парламента заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что правительственным законопроектом не предусмотрено повышение доходов украинских граждан. «Людей не нужно вводить в заблуждение и бросать им кости, которые людям ничего реального в увеличении их доходов не принесут», - сказала лидер БЮТ.

Она подчеркнула, что БЮТ призывает поддержать либо президентский проект закона, либо законопроект, разработанный представителями ее фракции.

По словам Ю.Тимошенко, правительственный законопроект содержит ряд недостатков. В частности, в этом законопроекте скрыты настоящие инфляционные процессы. Кроме того, по словам лидера БЮТ, рост заработной платы и прожиточного минимума значительно меньше, чем реальна инфляция в стране.

Ю.Тимошенко также отметила, что законопроект Кабмина предусматривает увеличить дефицит госбюджета. «Нет необходимости этого делать, а нужно доставать скрытые доходы бюджета, которые сегодня превратились в «общак», - сказала лидер БЮТ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 год», внесенный Кабинетом министров.