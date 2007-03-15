Верховная Рада провалила выборы членов Высшего совета юстиции

В Верховной Раде Украины не состоялись выборы членов Высшего совета юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании ВР председатель счетной комиссии парламента Ярослав СУХИЙ.

По его словам, получили бюллетени и приняли участие в голосовании 207 народных депутатов.

Таким образом, отметил председатель Счетной комиссии, выборы считаются несостоявшимися.

Как известно, для того, чтобы кандидатура была поддержана, необходимо 226 голосов народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, на голосование предлагались 4 кандидатуры на должность членов Высшего совета юстиции – Валерия БОНДЫКА, Владимира ЗАВАЛЬНЮКА, Владимира КОЛИСНИЧЕНКО и Анжелики ЛАБУНСКОЙ.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ обратился к лидерам фракций парламента, чтобы они проанализировали ситуацию и сделали вывод из этого голосования.