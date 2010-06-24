Под ударами яиц рейтинг Литвина укрепился

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН называет свою позицию во время ратификации в парламенте харьковских соглашений Януковича-Медведева «последовательной и принципиальной».

«Если бы я убежал, люди бы сказали: видите, в него только яйцом бросили, а он уже наутек», - сказал В.ЛИТВИН в эксклюзивном интервью Lb.ua.

«Ни о каких договоренностях не было речи, оппозиция выполняла жесткую установку – бить и крушить. Затянись рассмотрение - в сессионный зал с месяц бы никто не смог зайти, там бы ночлежку устроили и загадили все, что только можно загадить. Или мне следовало предложить: «Пойдемте, поговорим, а я дам команду, чтобы биотуалеты в сессионный зал поставили?» - заявил председатель ВР, комментируя реплику журналиста о том, что ранее, в случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций, он прерывал сессию, собирая депутатов на Согласительный совет.

«Возьмите исследования Центра Разумкова – посмотрите рейтинг лично ЛИТВИНА до и после 27 апреля. Посмотрите, как он вырос!», - добавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.

Оппозиционные партии в Украине заявили о неконституционности этого договора, и обвинили В.ЯНУКОВИЧА в предательстве национальных интересов.

27 апреля с. г. ВР ратифицировала харьковские соглашения. Во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продолжении пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента происходили столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер В.ЛИТВИН, бросали яйца.