Тимошенко показала договор на «газ Фирташа» (документ)

Официальный сайт Блока Юлии Тимошенко опубликовал соглашение купли-продажи между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на 11 миллиардов кубометров газа от 20 января 2009 года.

Согласно обнародованным документам, «Газпром» в начале 2009 года приобрел у НАК «Нафтогаз Украины» 11 млрд. куб. м природного газа, поставленного в Украину в режиме транзита, а затем почти сразу же продал этот газ назад «Нафтогазу Украины» за ту же сумму.

В подтверждение этого приводятся копии акта сдачи-приемки запаса газа в ПХГ соответственно от 4 и 6 февраля 2009 года: в первом продавцом выступает «Нафтогаз Украины», а покупателем – «Газпром», тогда как во втором они меняются местами.

Напомним, что сегодня на пресс-конференции лидер БЮТ обещала журналистам показать соглашение на так называемый “газ Фирташа”.

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