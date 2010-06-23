Литвин рассказал, как нардепы опозорили его в Германии

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет о необходимости единства оппозиционных и коалиционных депутатов при осуществлении внешней политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на расширенном заседании правительства с участием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Нам нужно иметь скоординированную позицию, потому что я могу сказать вам, что мне было крайне стыдно во время официального визита в Германию, когда наши коллеги начали между собой выяснять отношения. Один выступает от оппозиции, другой – от коалиции, и рассказывают, что в Украине было плохо, а оппозиция – что сейчас плохо", - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, представители немецкого парламента отреагировали замечанием на такие действия украинских депутатов. "Представители немецкой стороны не выдержали и сказали: "Мы – разные люди, но, уезжая из страны, мы любим Германию, и мы занимаем одну позицию”, - рассказал спикер.

“Это свидетельствует о том, что в политическом соперничестве все средства хороши. Я особенно обращаю внимание в связи с тем, что я чувствую, что заинтересованность к Украине будет продолжаться, в частности, в таких чувствительных вопросах, как права оппозиции и свобода слова. Нам нужно с учетом этого активно работать и иметь ту линию, которая отвечала бы интересам государства", - подчеркнул председатель ВР.