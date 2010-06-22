Народный комитет защиты Украины создан в Черниговской области

Народный комитет защиты Украины в Черниговской области создали представители шести политических партий и шести общественных организаций области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО "Батькивщина", в состав комитета вошли представители областных организаций "Батькивщины", "Народной самообороны", Партии защитников Отчизны, партии “Реформы и порядок”, Народного Руха Украины, Партии "За Украину!" и общественных объединений - ВМОО "Батькивщина молодая", "Центр политических студий и аналитик", "Зеленая волна", "Организация обманутых вкладчиков", благотворительный фонд "Благовест", казацкий корпус "Возрождение".

Возглавил комитет председатель Черниговской областной организации НРУ Виктор ЛОБАЗОВ.

Участники комитета объявили об объединении усилий и координации своих действий, направленных на сохранение демократических ценностей.