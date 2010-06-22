Эксперт считает, что с Сухим ПР прокололась дважды

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что для выстраивания вертикали власти в «проблемных» областях Украины губернаторы от Партии регионов должны демонстрировать не столько способность к поиску компромисса, сколько эффективность в отстаивании собственной модели коммуникации.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

По мнению эксперта, причиной ухода Ярослава СУХОГО с поста губернатора Тернопольской области стало отсутствие у него перспектив в деле построения политической альтернативы в регионе.

А.ГОЛОБУЦКИЙ убежден, что назначение Я.СУХОГО на должность губернатора могло стать двойной ошибкой для Партии регионов: «Во-первых, парламент и Комитет ВР по вопросам социальной политики потеряли бы достаточно яркого харизматичного депутата. Во-вторых, на посту председателя ОГА он со временем был бы вынужден войти во внутренние «расклады» местных групп влияния, поскольку сам предложить альтернативу не смог».

Однако, считает эксперт, этот пример единичный и скорее – исключение из правил. «К примеру, ставка на того же Василия ГОРБАЛЯ пока себя оправдывает: ему удается выстраивать новую, альтернативную систему политической коммуникации, и находить общий язык с отдельными политиками, и выдерживать дистанцию в дискуссии с львовскими региональными элитами», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его словам, в так называемых «чужих» для Партии регионов областях крайне важно выстроить такую систему взаимодействия власти-оппозиции, при которой оппозиция не могла бы сказать, что ее не слышат, но в то же время и не диктовать условия губернаторам.

«Сейчас социальная и профессиональная активность тех же Василия ГОРБАЛЯ или Михаила ПАПИЕВА сводит на «нет» все обвинения местных элит в украинофобстве или же непонимании местной специфики. Самым жестким негативом считается тезис о возврате во власть кадров эпохи президентства Леонида КУЧМЫ. Как минимум, это свидетельствует об эффективной и, что главное, динамичной кадровой политике новых губернаторов», - сказал заместитель директора АМС.