На выборах в Херсонской области низкая явка

В Херсонской области к 14.00 на избирательных участках, где проходит голосование на внеочередных выборах, пока что зафиксирована небольшая явка – 22,4% от общего количества избирателей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секретариате Херсонской областной организации «Единого центра», который сегодня проводит параллельный подсчет голосов, наибольшая явка в селе Маркеево (Чаплинский район) – 43,2%, самая низкая – участок в с. Октябрьское (поселковый совет Надднепрянщины) – 15,5%, в Малых Копанях – 21,6%, в пгт Надднепрянщина – 23,5%.

В целом из 4197 избирателей уже проголосовал 941 избиратель.

Пока что никаких инцидентов на избирательных участках в области не зафиксировано.

Напомним, что согласно с принятыми 1 апреля 2010 года Верховной Радой Украины постановлениям о проведении досрочных местных выборов, сегодня, 20 июня, в области избирают двух сельских и одного поселкового председателей.

В частности, сегодня новых руководителей получат поселковый совет Надднепрянщины Днепровского района города Херсона, Малокопанивский сельский совет Голопристанского района и Маркеевский сельский совет Чаплинского района.

За победу в выборах соревнуются 12 кандидатов, 7 из которых представляют Партию регионов (6 кандидатов) и Единый центр (1 кандидат), остальные – беспартийные.