Киевский НКЗУ: у власти истерика

Власти пытаются сорвать проведение заседания Киевского областного собрания Народного комитета защиты Украины (НКЗУ), которое запланировано на завтра, 19 июня, в г. Бровары.

Об этом УНИАН сообщил спикер НКЗУ Владимир ЦИБУЛЬКО.

«Несколько часов тому назад под надуманным поводом пожарники опломбировали зал в культурном центре «Прометей», что, в сущности, означает запрещение проведения мероприятия. Это, невзирая на то, что НКЗУ оплатил аренду зала, и на время заключения соответствующего договора помещение отвечало всем требованиям», - отметил В.ЦИБУЛЬКО.

Он обратил внимание, что сталкивается с такими действиями властей впервые с 2004 года. При этом спикер НКЗУ заверил, что, поскольку конференция объявлена, то она будет проходить теперь на улице - “оппозиции, которая прошла времена КУЧМЫ к этому не привыкать”.

«Действующая власть боится любого организованного оппозиционного движения и оппонирования. Такое их истеричное поведение, очевидно, свидетельствует о том, что НКЗУ приобретает реальный политический вес. На словах власть говорит о верности демократическим принципам, а в действительности вообще не готова к демократическому диалогу”, - отметил В.ЦИБУЛЬКО и добавил: «Собрание все равно состоится в 14.00 у входа в КЦ „Прометей” по адресу: Бровары, бульвар Независимости, 4”.