Литвин: пока я глава парламента, Кабмин не выйдет за рамки полномочий
Сессия будет продлена минимум на неделю
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает недопустимым, чтобы Кабинет министров Украины взял себя полномочия парламента.
Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, заявил председатель Верховной Рады Украины в интервью телеканалу «Рада».
«Можно приветствовать сам факт того, что в конце концов от разговоров о необходимости принятия экономической конституции страны, каковой является Бюджетный кодекс, и Налогового кодекса мы перешли к практическим действиям», - сказал В.ЛИТВИН. Он отметил, что идеи, подходы и основные позиции, которые содержатся в проектах данных законов, широко обсуждались, в том числе на Совете регионов и на заседании консультативно-совещательного совета по вопросам местного самоуправления при председателе Верховной Рады Украины.
В то же время, по словам руководителя украинского парламента, доминирующей в этих законопроектах является точка зрения Кабинета министров. «В них отображена попытка правительства взять на себя конституционные полномочия Верховной Рады Украины, чего никогда не будет, по крайней мере, пока я председатель Верховной Рады Украины. Все будут заниматься своей работой», - заявил В.ЛИТВИН.
По его прогнозам, эти документы будут серьезно доработаны. «Будут согласованы позиции, в первую очередь, с Кабинетом министров Украины, а также с местными органами власти, но они должны отвечать Конституции Украине и учитывать то, что власть у нас едина, впрочем, у разных ее ветвей разные полномочия», - объяснил В.ЛИТВИН. При условии доминирования одной позиции, к законопроекту будет предложено такое огромное количество поправок, что «он будет просто разорван». «И все наши добрые намерения относительно того, чтобы быстро и оперативно принимать очень необходимые решения, будут нивелированы», - сказал председатель Верховной Рады.
В качестве примера он привел ситуацию, которая возникла вокруг принятого парламентом в первом чтении законопроекта о принципах внешней и внутренней политики, в который, по словам В.ЛИТВИНА, на сегодняшний день внесено свыше 600 поправок. «Уже из этого понятно, как непросто будет рассматривать данный закон, чтобы на выходе он был кондиционным, не был противоречивым и чтобы к нему не нужно было впоследствии возвращаться», - отметил руководитель украинского парламента. Аналогичные проблемы с законопроектом о всеукраинском референдуме, к которому депутаты предложили 787 поправок, а также - с законопроектом о судоустройстве и статусе судей.
«Вывод единственный: несмотря на то, что мы работаем в цейтноте, что называется с колес, нам нужно проводить предварительную работу над законопроектами таким образом, чтобы были привлечены все, кто понимает в этих проблемах, а также все те, от кого зависит окончательное решение. Я стою на том, что в вопросах, которые задевают интересы всего общества, нам нужно действовать по принципу «спеши медленно», - сказал председатель ВР.
Он отметил, что “эта сессия, которую мы планировали завершить в первой декаде июля, будет еще продлена, как минимум, на одну неделю”. При этом В.ЛИТВИН отметил: “Потому что если до 15 июля парламент не примет новую редакцию Бюджетного кодекса и не утвердит Налоговый кодекс, то Кабинет министров, в соответствии с действующей законодательной базой, должен разрабатывать проект бюджета на 2011 год на предыдущей законодательной основе, не отвечающей новым реалиям и потребностям”.