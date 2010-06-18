Литвин: пока я глава парламента, Кабмин не выйдет за рамки полномочий

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает недопустимым, чтобы Кабинет министров Украины взял себя полномочия парламента.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, заявил председатель Верховной Рады Украины в интервью телеканалу «Рада».

«Можно приветствовать сам факт того, что в конце концов от разговоров о необходимости принятия экономической конституции страны, каковой является Бюджетный кодекс, и Налогового кодекса мы перешли к практическим действиям», - сказал В.ЛИТВИН. Он отметил, что идеи, подходы и основные позиции, которые содержатся в проектах данных законов, широко обсуждались, в том числе на Совете регионов и на заседании консультативно-совещательного совета по вопросам местного самоуправления при председателе Верховной Рады Украины.

В то же время, по словам руководителя украинского парламента, доминирующей в этих законопроектах является точка зрения Кабинета министров. «В них отображена попытка правительства взять на себя конституционные полномочия Верховной Рады Украины, чего никогда не будет, по крайней мере, пока я председатель Верховной Рады Украины. Все будут заниматься своей работой», - заявил В.ЛИТВИН.

По его прогнозам, эти документы будут серьезно доработаны. «Будут согласованы позиции, в первую очередь, с Кабинетом министров Украины, а также с местными органами власти, но они должны отвечать Конституции Украине и учитывать то, что власть у нас едина, впрочем, у разных ее ветвей разные полномочия», - объяснил В.ЛИТВИН. При условии доминирования одной позиции, к законопроекту будет предложено такое огромное количество поправок, что «он будет просто разорван». «И все наши добрые намерения относительно того, чтобы быстро и оперативно принимать очень необходимые решения, будут нивелированы», - сказал председатель Верховной Рады.

В качестве примера он привел ситуацию, которая возникла вокруг принятого парламентом в первом чтении законопроекта о принципах внешней и внутренней политики, в который, по словам В.ЛИТВИНА, на сегодняшний день внесено свыше 600 поправок. «Уже из этого понятно, как непросто будет рассматривать данный закон, чтобы на выходе он был кондиционным, не был противоречивым и чтобы к нему не нужно было впоследствии возвращаться», - отметил руководитель украинского парламента. Аналогичные проблемы с законопроектом о всеукраинском референдуме, к которому депутаты предложили 787 поправок, а также - с законопроектом о судоустройстве и статусе судей.

«Вывод единственный: несмотря на то, что мы работаем в цейтноте, что называется с колес, нам нужно проводить предварительную работу над законопроектами таким образом, чтобы были привлечены все, кто понимает в этих проблемах, а также все те, от кого зависит окончательное решение. Я стою на том, что в вопросах, которые задевают интересы всего общества, нам нужно действовать по принципу «спеши медленно», - сказал председатель ВР.

Он отметил, что “эта сессия, которую мы планировали завершить в первой декаде июля, будет еще продлена, как минимум, на одну неделю”. При этом В.ЛИТВИН отметил: “Потому что если до 15 июля парламент не примет новую редакцию Бюджетного кодекса и не утвердит Налоговый кодекс, то Кабинет министров, в соответствии с действующей законодательной базой, должен разрабатывать проект бюджета на 2011 год на предыдущей законодательной основе, не отвечающей новым реалиям и потребностям”.