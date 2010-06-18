Черномырдин назвал «важное достижение» власти Януковича

Советник Президента Российской Федерации, бывший посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает важным достижением новой украинской власти отсутствие внутри нее противоречий.

Об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал на пресс-конференции в Чернигове.

По его мнению, нынешняя власть занимается работой, и важным ее достижением является отсутствие противоречий. "Дискуссии отвлекают от дела, высказываются обидные слова. Это мешает делу", - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Он высказал мнение, что только недальновидные политики могут политизировать проблемные вопросы, решение которых находится в иных плоскостях. В частности, В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что газовый вопрос должен рассматриваться исключительно в экономическом ракурсе.

Он считает, что сегодня во взаимоотношениях Украины и России важными среди прочих должны стать вопросы установления морской границы, а также строительство моста, который соединит Украину с Россией через Азовское море.