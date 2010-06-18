У Лавриновича набралось 23 страницы замечаний к проекту Азарова

Министерство юстиции Украины высказало по проекту Налогового кодекса замечания на 23 страницах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Минюст провел экспертизу проекта Налогового кодекса.

“Я впервые за все время работы в разные годы министром юстиции ставил подпись под заключением, где мелким шрифтом были написаны замечания по проекту на 23 страницах”, - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он высказал мнение, что профильному парламентскому комитету нужно будет очень тщательно поработать над этим документом во время подготовки его ко второму чтению, чтобы привести законопроект в соответствие с нормами действующего законодательства.

“В то же время, я хочу сказать, что концептуально его направление является верным, – на снижение налогового давления, на упрощение процедуры администрирования налогов...”, - отметил министр.

Он выразил убеждение, что все недостатки проекта Налогового кодекса будут устранены во время его рассмотрения в парламенте.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение ВР Кабинетом министров.

Проект Налогового кодекса разработан во исполнение Программы экономических реформ Президента Украины на 2010–2014 года.

Законопроект регулирует отношения налогообложения, определяет принципы построения налоговой системы, перечень налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате в бюджеты всех уровней, определяет методику их расчета, ставки налогообложения, правовое положение налогоплательщиков, порядок администрирования налогов, а также порядок и условия применения финансовых санкций к налогоплательщикам за нарушения налогового законодательства.