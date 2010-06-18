Кабмин напечатает деньги, чтобы рассчитаться с Фирташем?

15:31, 18 июня 2010
Политика
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Госдолг хотят увеличить на 10,4 млрд.

Верховной Раде предлагают предоставить Кабинету Министров право “осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в сумме  10.400.000,0 тыс. гривен с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии НАК “Нафтогаз Украины”. Соответствующий законопроект сегодня зарегистрировал регионал Алексей Журавко. 

Вместе с тем нардеп предлагает внести изменения в закон о госбюджете, предусмотрев рост государственного долга на 10,4 миллиардов гривен (примерно 1,3 миллиарда долларов).

В объяснительной записке к законопроекту нардеп утверждает, что закачивание почти 10,5 миллиардов «дутых» денег в уставный фонд НАК позволит стабилизировать финансовое состояние Нафтогаза, который постоянно ощущает нехватку средств.

Интересно, что накануне премьер оппозиционного правительства бютовец Сергей СОБОЛЕВ заявил, что в зависимости от того, как пройдут переговоры с Дмитрием ФИРТАШЕМ и российской стороной, бюджет Украины лишится от 1,8 до 5,4 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» относительно экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, который принадлежал RosUkrEnergo. Газ присудили вернуть, возместить RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов и отдать дополнительно объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа как неустойку за нарушение условий контракта.

На следующий день министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что исключение из баланса газа страны 11 млрд. кубометров в нынешней ситуации недопустимо. «Что касается имеющейся ситуации, то я скажу, чего не будет. Не будет безумной отдачи ресурса во вред нашим национальным интересам, потому что отдать 11 млрд. кубометров из баланса, это невозможно», - сказал Ю.Бойко.

10 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Нафтогаз демонстрирует хорошую динамику финансовой стабилизации, которая «дает нам право рассчитывать на то, что в следующем году компания будет приносить прибыль».

Сегодня Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ не исключил, что компания RosUkrEnergo может подать иск к Украине, если государство не обеспечит выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда по делу НАК “Нафтогаз Украины” против RUE. “И тогда уже государство Украина из бюджета должна будет отдать средства”, - отметил он. При этом, по словам министра, если этого не сделает Украина, то после соответствующего решения суда, это сделают другие страны, конфискуя некую собственность нашей страны.

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