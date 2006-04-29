Избран председатель Ровенского облсовета

Председателем Ровенского областного совета избран представитель Блока Юлии ТИМОШЕНКО Александр ДАНИЛЬЧУК – директор ООО «Т-транс». Неожиданно для приглашенных лиц и представителей СМИ за него на безальтернативной основе и без обсуждения проголосовал 51 депутат облсовета с 68 собравшихся на сессии (всего в облсовет избраны 80 депутатов).

Как передает корреспондент УНИАН, интрига вокруг выборов председателя облсовета сохранялась еще за несколько часов до начала сессии. Однако утром главный претендент на эту должность, бывший первый заместитель председателя облсовета Валентин КРОКА, которого почти единодушно накануне поддержали представители помаранчевих сил и участники областной конференции депутатов советов всех уровней от БЮТ, неожиданно попросил коллег-депутатов своей фракции поддержать кандидатуру А.ДАНИЛЬЧУКА. В беседе с журналистами В.КРОКА объяснил, что у него был разговор с Юлией ТИМОШЕНКО, которая положительно оценила его деловые и политические качества, однако ради обеспечения стабильности в области и политической целесообразности попросила снять кандидатуру.

Представители Блока Костенко-Плюща в облсовете, которые заявили о создании фракции Украинской народной партии, негативно отнеслись к избранию А.ДАНИЛЬЧУКА без обсуждения его кандидатуры. В частности, глава облгосадминистрации Василий ЧЕРВОНИЙ и руководитель фракции Мирослав СЕМАНИВ в выступлении на сессии попросили депутатов возобновить обсуждение и голосование, указывая на отсутствие демократической процедуры. Однако против этого выступили представители других фракций, в том числе и председатель областной организации партии «Родина» Юрий ПРОКОПЧУК. Первым заместителем председателя облсовета, на предложение ее председателя А.ДАНИЛЬЧУКА, избран председатель областной организации НРУ, бывший руководитель ровенского ООО «Вещевой рынок» Валентин КОРОЛЮК, еще одним заместителем председателя совета стал председатель областной организации СПУ Леонтий САМЧУК.

А.ДАНИЛЬЧУК в 1998-2002 гг. был народным депутатом Украины от Ровенщины, он возглавлял коммерческую структуру «Интергаз», где его заместителем был родной брат Игоря БАКАЯ Олег.