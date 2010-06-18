Могилев дал понять, что знает Лондон как свои пять пальцев

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заверяет, что никогда не говорил о необходимости перенесения акций протеста в Киеве на окраины города, как это происходит в Лондоне в Гайд-парке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов.

«Если вы найдете хоть одно заявление А.МОГИЛЁВА об этом где-то, я напишу рапорт об отставке сразу же», - сказал министр.

Он подчеркнул, что нигде такого не говорил, а эти слова ему приписали в интервью.

«Поэтому не нужно меня обвинять в незнании географии Лондона», - сказал А.МОГИЛЁВ.

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