Могилев дал понять, что знает Лондон как свои пять пальцев
11:13, 18 июня 2010Политика
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Министр ответил на вопросы
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заверяет, что никогда не говорил о необходимости перенесения акций протеста в Киеве на окраины города, как это происходит в Лондоне в Гайд-парке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов.
«Если вы найдете хоть одно заявление А.МОГИЛЁВА об этом где-то, я напишу рапорт об отставке сразу же», - сказал министр.
Он подчеркнул, что нигде такого не говорил, а эти слова ему приписали в интервью.
«Поэтому не нужно меня обвинять в незнании географии Лондона», - сказал А.МОГИЛЁВ.
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