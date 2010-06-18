Замминистра, которого взяли на взятке, подвел под статью и своего водителя

Печерский районный суд Киева выдал разрешение прокуратуре на проведение обыска в двух квартирах бывшего заместителя министра охраны окружающей среды Богдана ПРЕСНЕРА, задержанного по обвинению в получении взятки в крупном размере.

Об этом сообщает газета "Дело" (№ 100 от 18 июня 2010 года).

"Одна квартира, в которой временно проживает чиновник, находится в Киеве. Вторая - по месту прописки, в селе Винники Львовской области. Таким образом, сотрудники правоохранительного ведомства планируют найти новые доказательства вины экс-чиновника, которого обвиняют в получении крупной взятки в конце прошлого месяца", - сообщает газета.

В то же время, по информации издания, Б.ПРЕСНЕР успел получить 100 из 200 тыс. долл., которые вымогались за содействие в назначении замначальника Госэкологической инспекции в Одесской области, заместителя главного инспектора по охране природы в регионе на пост руководителя этих государственных структур. "Дело" уточняет, что вторую часть взятки (100 тыс. долл.) Б.ПРЕСНЕРУ должны были передать после назначения кандидата на должность.

"Первый разговор между одесским чиновником и замминистра охраны окружающей среды состоялся 20 мая. Б.ПРЕСНЕР вызвал одессита в Киев как кандидата на должность для проведения собеседования. Во время этой встречи, согласно показаниям претендента на должность, замминистра озвучил сумму, необходимую для содействия в назначении, - 200 тыс. долл. В ином случае он пообещал предпринять все, чтобы не допустить этого назначения", - пишет газета.

По информации "Дела", одесский чиновник, согласившись на условия Б.ПРЕСНЕРА, приехал в столицу 28 мая. "Оба встретились в 8 часов утра на первом этаже министерства. Там состоялся короткий разговор, из которого выяснилось, что при себе у кандидата на "экологический пост" есть лишь 10 тыс. долл. Вечером они вновь встретились в Министерстве охраны окружающей среды, в кабинете столичного чиновника. Б.ПРЕСНЕР предложил гостю выйти из кабинета, взяв с собой пустой портфель. Оба направились в лифт здания министерства, в котором и произошла передача денег", - сообщает газета.

Следующая встреча состоялась спустя три дня - 31 мая. "Утром замминистра сам набрал телефонный номер одесского чиновника и, по показаниям претендента на должность, потребовал в тот же день привезти 90 тыс. долл. Через несколько часов замначальника Госэкологической инспекции в Одесской области с кейсом в руке прибыл на ул. Урицкого, 35, где расположено министерство", - отмечает "Дело".

По информации газеты, чтобы перестраховаться, Б.ПРЕСНЕР предложил выйти из здания министерства. Оба сели в автомобиль "Ауди A6", на котором ездит замминистра, и направились к зданию Кабинета министров в центре Киева. "По дороге киевский чиновник объяснил, как поступить с деньгами. Одессит должен был их передать водителю ПРЕСНЕРА, после того как сам замминистра выйдет из автомобиля. Распрощавшись с заместителем министра на улице Грушевского, водитель и кандидат на должность уехали из центра. На улице Механизаторов водитель получил оговоренную сумму в размере 90 тыс. долл.", - сообщает газета.

По информации "Дела", водитель, участвовавший в передаче взятки, взят под стражу, помещен в СИЗО и проходит по уголовному делу как пособник в получении взятки. "Ему грозит срок тюремного заключения до 3-х лет. Наказание для ПРЕСНЕРА, которому грозит статья за взяточничество (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса), может быть значительно жестче - по этой статье предусмотрен срок заключения от 8 до 12 лет", - сообщает газета.

Как сообщалось, 1 июня Генеральная прокуратура совместно с СБУ задержала во время получения взятки в особо крупных размерах заместителя министра охраны окружающей среды Украины Б.ПРЕСНЕРА.

В тот же день Кабинет министров уволил чиновника с занимаемой должности.