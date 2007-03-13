Перебежчики из БЮТ и Нашей Украины создали отдельное объединение

В Верховной Раде создано депутатское объединение «Независимая Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ.

По его словам, в состав объединения вошли 10 народных депутатов.

Александр Борзых (бывший бютовец),

Инга Вершинина (бывший член БЮТ),

Александр Волков (бывший нашеукраинец),

Михаил Гладий (бывший бютовец),

Александр Един (бывший бютовец),

Владимир Заплатинский (бывший нашеукраинец),

Михаил Зубец (бывший бютовец),

Владимир Зубик (бывший бютовец),

Максим Луцкий (бывший бютовец),

Владимир Толстенко (бывший бютовец).

Председателем объединения избран В.ЗАПЛАТИНСКИЙ.

Все члены новосозданного объединения в свое время были исключены из фракций Нашей Украины и БЮТ за поддержку антикризисной коалиции.