Грищенко убеждает ЕС, что Украина не станет головной болью

Украина является источником новых возможностей для Европейского Союза, а не проблемой.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сказал в Вильнюсе во время встречи с премьер-министром Литвы Андрюсом КУБИЛИУСОМ.

«В ЕС распространено ошибочное представление о том, что Украина составляет большую проблему и вызов для объединенной Европы. В действительности Украинское государство является фактором значительного усиления Евросоюза в конкуренции с другими центрами глобальной экономики и политики», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Руководитель украинского МИД находится с двухдневным официальным визитом в Вильнюсе, в рамках которого обсуждает с высшим политическим руководством и деловыми кругами Литвы перспективы развития стратегического партнерства между двумя государствами и реализации евроинтеграционного курса официального Киева. Украина, которая является пятым по значению местом приложения литовских инвестиций, традиционно получает со стороны Вильнюса поддержку в ее усилиях по приближению к ЕС, - отмечается в сообщении.

О готовности и далее оказывать содействие украинской дипломатии в деле выполнения европейской повестки дня К.ГРИЩЕНКО заверили руководитель правительства Литвы и Президент Литвы Даля ГРИБАЙУСКАЙТЕ, с которой глава МИД Украины также встретился в Вильнюсе.

«Мы понимаем необходимость выполнения существенного «домашнего задания», которое включает осуществление системных реформ и адаптацию законодательства к требованиям aqui communataire (нормативная база ЕС), в то же время украинцы рассчитывают на принципиальную смену отношения к нашему государству европейского истеблишмента. Без Украины большой европейский проект не будет завершен», - заявил К.ГРИЩЕНКО в Вильнюсе.