Герман ждет приглашения от Ющенко

Народный депутат Украины Анна ГЕРМАН надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязательно проведет встречу с представителями коалиции.

Об этом идет речь в комментарии Г.ГЕРМАН по поводу вчерашней встречи главы государства с оппозицией, переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов.

По мнению депутата, “глава государства вновь демонстрирует, что он является Президентом одной части Украины. Если бы это было не так, сегодня на Банковую были бы приглашены и представители парламентского большинства. Я подчеркиваю – большинства, правящего большинства в легитимно избранной Верховной Раде”.

По убеждению Г.ГЕРМАН, “если Президент обеспокоен ситуацией в государстве, он обязательно должен общаться со всеми ведущими политическими силами. И, в первую очередь, – с правящей коалицией, ведь именно она несет политическую ответственность за состояние дел в государстве”. “Если эти дела пойдут никак – не нужно будет никаких референдумов, никаких встреч с оппозицией на Банковой. Народ очень быстро, без всяких стимуляторов со стороны, отреагирует на политику действующего правительства, а, следовательно, и политических сил, которые сформировали его”, - считает депутат.

Поэтому Г.ГЕРМАН выразила мнение, что антикризисной коалиции следует ожидать от Президента приглашения на такую же встречу. “И он может абсолютно уверен, что коалиция на такое предложение обязательно откликнется”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 марта, фракции «Наша Украина» и БЮТ на совместном заседании, которое проходило с участием Президента Украины В.ЮЩЕНКО, приняли заявление о совместных действиях и требованиях к антикризисной коалиции.