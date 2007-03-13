Ющенко проверит, как выполнили его указ

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с рабочей поездкой Житомирскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки – участие в инициированном В.ЮЩЕНКО всеукраинском совещании «С любовью и заботой к детям».

Во время совещания будут рассмотрены результаты выполнения Указа Президента от 29 ноября 2005 года «О проведении в Украине в 2006 году Года защиты прав ребенка».