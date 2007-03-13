Ющенко проверит, как выполнили его указ
08:46, 13 марта 2007Политика
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Президент совершит рабочую поездку в Житомирскую области
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с рабочей поездкой Житомирскую область.
Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки – участие в инициированном В.ЮЩЕНКО всеукраинском совещании «С любовью и заботой к детям».
Во время совещания будут рассмотрены результаты выполнения Указа Президента от 29 ноября 2005 года «О проведении в Украине в 2006 году Года защиты прав ребенка».
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