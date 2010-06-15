Охрана Януковича повалила журналиста на пол

Охрана Виктора ЯНУКОВИЧА препятствовала тележурналисту СТБ Сергею АНДРУШКО вести репортаж с выставки “Агро-2010”, в который принимал участие Президент Украины.

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Как рассказал УНИАН сам С.АНДРУШКО, сотрудники Управления государственной охраны повалили журналиста на пол, когда он пытался проследовать за Президентом Украины, который осматривал экспозицию выставки «Агро-2010» после проведенного им краткого брифинга.

По словам журналиста, после брифинга он пытался проследовать за сопровождающими главу государства, однако был остановлен сотрудником УГО. Журналист попросил охранника представиться, однако тот этого не сделал. После чего журналист достал свой мобильный телефон, включил видеосъемку и попросил сотрудника госохраны объяснить, в связи с чем его не пропускают.

После этого сотрудники УГО применили в отношении журналиста приемы захвата и повалили его наземь, рассказал С.АНДРУШКО.