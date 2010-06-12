Сторонники восточнославянского единства провели марш к Дню России

Cторонники восточнославянского единства РФ, Украины и Белоруссии шествием и митингом отметили День России в центре Симферополя в субботу вечером, передает корреспондент УНИАН.

«Несмотря на то, что мы оказались за пределами Российской Федерации, мы все эти годы живем вместе с Россией, мы переживаем за неудачи России, мы радуемся ее успехам», - сказал на митинге первый вице-спикер Верховного совета Крыма, сопредседатель всекрымского движения «Русское единство» Сергей ЦЕКОВ.

«Мы вместе должны воссоздать единство нашей великой Родины. Да, это будет единство в стиле ХХІ века - останутся президенты, депутаты, гимны и гербы, но мы, святая Русь, должны жить вместе: Россия, Украина, Беларусь», - заявил депутат российской Госдумы Сергей МАРКОВ.

Предварявшее митинг шествие, которое собрало около двух тысяч человек, открывали десять казаков на лошадях. За ними шла молодежь с огромным флагом России.

Под музыку оркестра активисты движения «Русское единство» и представители казачьих организаций прошли от здания крымского парламента по центру Симферополя до главной площади города. Они несли в руках флаги «Русского единства», РФ, Крыма, Андреевские флаги, транспаранты «12 июня - День России! С праздником вас, дорогие соотечественники» и «Слава великой России!», периодически скандируя «Россия! Россия! Ура!» и «Севастополь! Крым! Россия!».

Митинг на центральной площади города открылся гимнами РФ, Украины и Крыма.

Этой акцией завершался четвертый фестиваль «Великое русское слово», который проходил на полуострове с 6 июня.