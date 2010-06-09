Ярославский рад за земляков: кофе и устрицы - в Париже, шопинг - в Милане

Международный аэропорт «Харьков» достиг договоренностей об открытии прямых рейсов в несколькие столичные города Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, подытоживая роботу Международного аэрофорума Routes CIS, который 7-9 июня проходил в сооруженном к Евро-2012 новом аэровокзале Харьковского аэропорта.

«Нами достигнуты договоренности о рейсах в Стамбул, Будапешт, Милан, Париж и Германию», - сообщил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Я надеюсь, - сказал он, - что жители нашего города теперь могут спокойно собраться и полететь попить кофе в Париж, поесть устриц, одеться в Милане и очень удобно вернуться без каких-либо пересадок».

По словам А.ЯРОСЛАВСКОГО, Аэрофорум, который впервые прошел на территории СНГ, имеет большое значение для Украины. В Харькове, сказал он, «собрались ключевые игроки», «поставщики оборудования», которые намерены серьезно работать на авиарынке Украины.

С другой стороны, сказал он, «у нас реальный проект, мы его в августе уже запускаем и приглашаем всех на открытие» (официальное открытие нового аэровокзала – УНИАН). Все увидели, добавил А.ЯРОСЛАВСКИЙ, что «Украина - это страна, которая динамически развивается, и что здесь можно работать и зарабатывать».

А.ЯРОСЛАВСКИЙ подчеркнул также, что в Аэрофоруме в Харькове, впервые, в частности, приняла участие ирландская компания «Рейн Эйр». «Такого еще никогда в странах СНГ не было, и мы надеемся, что она зайдет на авиационный рынок Украины и мы будем иметь удобные рейсы, потому что она владеет огромным количеством воздушных судов, и это будет дополнительными удобствами для граждан нашего и соседних регионов», - сказал он.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ выразил уверенность, что «те деловые контакты, которые завязались за эти три дня, и те соглашения, которые подписаны между разными компаниями», будут иметь большую перспективу для партнеров.

Он отметил, что Аэрофорум в целом послужит значительным толчком в развитии авиационного рынка Украины.

Как сообщал УНИАН, в форуме приняли участие свыше 700 участников из 35 стран. Были представлены свыше 50 компаний. Это мероприятие в Харькове состоялось в рамках Всемирного форума по развитию авиамаршрутов The World Route Development Forum и стал первым мероприятием Routes, которое проводится в СНГ. Форум стал уникальным тем, что в Харькове, в одном месте, собрались руководители аэропортов и авиакомпаний из разных стран, которые планируют развивать маршруты в СНГ.

Инициатором и одним из организаторов Аэрофорума выступила Группа DCH.

DCH реализует комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности, стадиона «Металлист») и международного аэропорта «Харьков». На сегодняшний день DCH инвестировала в реализацию проектов Евро-2012 около 1 млрд. грн.