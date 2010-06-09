Янукович дал Семиноженко орден ко дню рождения
14:06, 09 июня 2010Политика
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Указ – на сайте Президента
|Владимир СЕМИНОЖЕНКО
Указ Президента № 673/2010, датированный сегодняшним числом, обнародован на официальном сайте главы государства. В документе отмечено, что орден СЕМИНОЖЕНКО получил “за выдающийся личный взнос в государственное строительство, развитие отечественной науки, плодотворную общественную деятельность”.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром, перед началом заседания правительства, премьер Николай АЗАРОВ также сделал имениннику подарок с согласия членов Кабмина: «Сделаем ему подарок – отпуск на один день. Да?», - обратился АЗАРОВ к правительственным чиновникам.
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