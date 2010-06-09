Янукович дал Семиноженко орден ко дню рождения

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в день рождения Владимира СЕМИНОЖЕНКО наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Сегодня вице-премьер-министру исполнилось 60 лет.

Указ Президента № 673/2010, датированный сегодняшним числом, обнародован на официальном сайте главы государства. В документе отмечено, что орден СЕМИНОЖЕНКО получил “за выдающийся личный взнос в государственное строительство, развитие отечественной науки, плодотворную общественную деятельность”.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, перед началом заседания правительства, премьер Николай АЗАРОВ также сделал имениннику подарок с согласия членов Кабмина: «Сделаем ему подарок – отпуск на один день. Да?», - обратился АЗАРОВ к правительственным чиновникам.