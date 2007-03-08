Ющенко просит потерпеть буквально два месяца...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что после подписания соглашения об упрощении визового режима с ЕС все недоразумения с оформлением виз украинцам будут устранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Брюсселе.

“Я просил бы потерпеть буквально два месяца, и в этом плане мы наведем порядок”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что сегодня во время переговоров с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ попросил его посодействовать ратификации проекта соглашения с Украиной об упрощении визового режима.

В.ЮЩЕНКА выразил надежду, что Европарламент до июня примет позитивное решение по этому вопросу.

После подписания соглашения, по словам Президента, около десятка категорий граждан Украины получат право на бесплатные визы в ЕС, также будет радикально упрощена процедура предоставления виз и применен единственый подход к оформлению виз украинцам.

Президент также выразил мнение, что некоторые недоразумения, которые возникают в настоящий момент с оформлением украинцами виз в страны-члены Евросоюза, связанны с отсутствием синхронизации двух процессов: расширением Шенгенской зоны и завершением процедуры согласования соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта посольства Бельгии и Нидерландов начали прием документов на выдачу виз от украинцев через специальный Центр обработки визовых запросов, созданный фирмой VFS. Стоимость услуги в центре – 170 грн. (приблизительно 25 евро). Кроме того, граждане должны оплатить стоимость визы – 35 евро. Посольство Германии также заявило о том, что будет назначать время для первой встречи через посредничество компании VFS. Стоимость услуги – 5 евро, плюс стоимость визы – 35 евро.

2 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН заявил, что Франция и Италия также рассматривают возможность сотрудничества с компанией VFS для выдачи виз украинским гражданам.

Согласно предоставленным посольствами отмеченных стран сведениями, компания VFS сотрудничает с 46 посольствами государств - членов ЕС в 18 странах мира, в том числе с представительствами Бельгии, Нидерландов и Великобритании в Москве.

Справка УНИАН. Украина и Европейский Союз парафировали соглашение об упрощении визового режима 27 октября 2006 года.

Украина и ЕС планируют подписать соглашение летом этого года.